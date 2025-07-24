Россиянина приговорили в Греции к 118 годам и штрафу по делу о незаконной миграции

Суд в Греции вынес решение по делу россиянина Владимира Котельникова. Его приговорили к 118 годам лишения свободы и обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч евро. Об этом сообщил Иван Мельников, вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом, в интервью изданию «Известия» в четверг, 24 июля.

Следствие полагает, что российский гражданин якобы причастен к организации нелегального перемещения людей.

Мельников утверждает, что речь идет о существующей преступной схеме, в рамках которой граждан России, приехавших в Турцию на заработки, обманным путём вовлекают в процесс перевозки нелегальных мигрантов из Турции в Грецию. По прибытии в Грецию этих людей безосновательно арестовывают.

«Людей находят через сервисы о поиске работы и соцсети, предлагают им работать в экипажах туристических яхт, обещают при этом большую зарплату, бесплатное обучение, проживание, питание. Потом обычно забирают документы и деньги и под угрозами заставляют вести суда с мигрантами в ЕС», – поделился он.

Правозащитник отметил, что люди могут получить сроки до 400 лет и более лишения свободы. Причём сами обвиняемые могут даже не подозревать о том, что совершили правонарушение.

Мельников также добавил, что за время его работы не менее 36 граждан России были осуждены в Греции за организацию незаконной миграции.