Россиянка обнаружила свое лицо на обложках эротических книг спустя 10 лет после бесплатной фотосессии

Жительница России столкнулась с масштабным нарушением своих прав после, казалось бы, безобидного подарка, полученного в юности. Как сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «112», около десяти лет назад, в 2015-м, 15-летняя девушка по имени Даша выиграла бесплатную фотосессию у фотографа Алексея М. Съемка прошла без оформления договора и, как утверждается, без ведома ее родителей.

Фотограф сделал всего четыре снимка, которые девушка впоследствии использовала в личных социальных сетях. Однако спустя три года ее ждал шок: собственное лицо она случайно обнаружила на обложке турецкой книги эротического содержания. Последующий поиск в Сети открыл пугающую картину: ее изображения были растиражированы на сотнях товаров и обложек по всему миру, включая такие площадки, как Amazon.

Расследование показало, что фотограф незаконно продал снимки различным стоковым агентствам и издательствам. Пиком циничности стал выход в Германии целой серии из 12 эротических книг, где лицо Даши, сфотографированное в несовершеннолетнем возрасте, использовалось в качестве главного визуала.

Несмотря на обращение семьи к юристам, добиться полного удаления изображений оказалось практически невозможно. На данный момент удалена лишь незначительная часть контента, в то время как остальной продолжает приносить доход третьим лицам, превратив личную трагедию девушки в бесконечный источник проблем.

