Россиянка заплатила 70 тыс. рублей за липосакцию, но получила деформацию и нарушение кровоснабжения

В 2021 году россиянка заплатила 70 тыс. рублей за липосакцию ягодиц, но вместо желаемого результата получила тяжелейшие осложнения.

Спустя полгода после процедуры ягодицы деформировались, покрылись буграми и гематомами, а сама девушка нащупала болезненные уплотнения. Клиника сначала признала ошибку и согласилась на повторную операцию, однако, увидев масштаб осложнений, отказалась оперировать.

Вместо этого пациентке выплатили 300 тыс. рублей на исправление в другой клинике, специализирующейся на сложных случаях, и заставили подписать отказ от претензий.

Другие врачи, к которым обратилась девушка, также отказались браться за исправление — через два года после операции у нее диагностировали серьезное нарушение кровоснабжения в области таза.

Независимая экспертиза, проведенная по запросу адвоката, установила, что хирург во время липосакции повредил кровеносную сеть, что привело к некрозу мягких тканей и инфаркту тазобедренной кости.

Сейчас девушка подала иск в суд, требуя с клиники 4,8 млн руб. на лечение и компенсацию морального вреда. Медицинское учреждение, в свою очередь, обвиняет ее в мошенничестве, ссылаясь на подписанный ранее отказ от претензий и полученную денежную компенсацию.

Россиянка находится в критическом состоянии: если лечение не поможет, следующим этапом для спасения жизни может стать ампутация ног.

