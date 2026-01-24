Проглотила вместо таблетки»: россиянка умудрилась перепутать наушник с лекарством

В Уфе произошел необычный медицинский случай. По информации телеграм-канала SHOT, местная жительница по ошибке проглотила один из наушников беспроводных, перепутав его с таблеткой. Устройство застряло у женщины в желудке и провело там около целых суток.

Как выяснилось, наушник, оказавшись внутри организма россиянке, продолжал функционировать — индикатор работы был активен. Однако, по понятным причинам, никакой музыки или звуков пациентка при этом не слышала.

Несмотря на работу электроники, врачи, к которым обратилась пострадавшая, приняли решение не извлекать гаджет хирургическим или эндоскопическим путем. Медики посчитали, что риски от проведения процедуры (возможность травмирования стенок желудка или пищевода) в этой ситуации выше, чем потенциальная опасность от самого инородного тела.

Был выбран выжидательный метод: медики решили дать возможность наушнику выйти из организма естественным путем через пищеварительный тракт, что впоследствии и произошло.

Ранее сообщалось, что в Челябинске хирурги нашли монету в желудке девочки во время операции на сердце.