Россиянкам рассказали, как лучше одеваться в поездках по миру

Российская тревел-блогер поделилась рекомендациями для женщин, планирующих самостоятельные путешествия. Она предложила выбирать закрытую и неброскую одежду, чтобы минимизировать внимание окружающих.

По ее мнению, наиболее безопасной стратегией может стать создание нейтрального образа, напоминающего мужской стиль. Для повышения мобильности она рекомендует отказаться от объемного багажа в пользу компактной ручной клади.

В качестве альтернативы отелям блогер советует рассматривать хостелы, где проще устанавливать социальные контакты. Также она отмечает важность изучения базовых фраз местного языка, поскольку такое проявление уважения к культуре обычно улучшает отношение местных жителей к путешественницам.

