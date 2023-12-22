Российские силы ПВО сбили второй за вечер вражеский беспилотник в Курской области

Украинские боевики предприняли очередную попытку атаковать Курскую область при помощи военного дрона, сообщили в Минобороны РФ.

Сообщается, что вражеский беспилотный объект был оперативно выявлен ПВО в небе над российским регионом и ликвидирован еще на подлете.

«21 декабря около 23.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», - сказали в ведомстве.

Сообщается, что обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

Ранее стало известно, что в районе 22.00 вечером в четверг, 21 декабря, в небе над Курской областью силы российской противоракетной обороны уничтожили один украинский дрон.