Российские Су-34 фугасными бомбами разнесли командный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Серьезный авиаудар по командному пункту и скоплению живой силы ВСУ в ночь на пятницу, 22 декабря, был нанесен экипажами российских фронтовых бомбардировщиков Су-34, информирует пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что атака на подразделения противника происходила в соответствии с данными разведки на Краснолиманском направлении. После успешного выполнения боевого задания бомбардировщики благополучно вернулись на места боевой дислокации.

«Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по командному пункту, скоплению живой силы и технике противника на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО. Летчики выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника», - цитирует РИА Новости заявление оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что боевые расчеты российских самоходных артиллерийских установок «Мста-С группировки войск «Запад» в ходе нескольких успешных атак уничтожили укрепленные позиции украинских войск на Купянском направлении.