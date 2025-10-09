Российского педагога с 11-летним стажем уволили из детсада после жалобы матери-мигрантки

В Санкт-Петербурге воспитательница с одиннадцатилетним стажем работы была вынуждена покинуть должность из-за жалобы матери одной из воспитанниц, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Многонационал».

Конфликт произошел после того, как дочь уроженки Узбекистана без разрешения взяла значок у другой девочки и отказалась его возвращать.

По информации источника, мать ребенка, участвовавшего в инциденте, оказывала давление на руководство дошкольного учреждения, используя угрозы привлечения связей в диаспоре.

Примечательно, что после возникновения конфликтной ситуации в детском саду не проводилось внутренних проверок для объективного установления обстоятельств произошедшего.

Петербурженке, имеющей значительный педагогический опыт, настойчиво рекомендовали написать заявление об увольнении по собственному желанию. Ситуация приобрела общественный резонанс, ею заинтересовался Следственный комитет России (СКР).

Ранее эксперты раскрыли последствия «бездумной» миграционной политики в России.