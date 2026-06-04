В Подмосковье в рамках подготовки к отопительному сезону проверят состояние 48 тыс. МКД

«За основу взяли риск-ориентированный подход. В фокусе внимания более чем 12 тыс. домов — это объекты, по которым в течение года фиксировали наибольшее количество обращений жителей, и дома старше 1991 года постройки. По ним планируем завершить осмотры до 1 июля. Всего в плане — более 48 тыс. МКД», — отметил вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.