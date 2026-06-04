В Подмосковье в рамках подготовки к отопительному сезону проверят состояние 48 тыс. МКД
Более 48 тыс. МКД осмотрят в Подмосковье перед отопительным сезоном
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье в рамках подготовки к отопительному сезону проверят состояние более 48 тыс. многоквартирных домов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«За основу взяли риск-ориентированный подход. В фокусе внимания более чем 12 тыс. домов — это объекты, по которым в течение года фиксировали наибольшее количество обращений жителей, и дома старше 1991 года постройки. По ним планируем завершить осмотры до 1 июля. Всего в плане — более 48 тыс. МКД», — отметил вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.
Инспекторы осматривают состояние подъездов, чердаков, подвалов, кровли и фасадов. Чек-лист разделен по приоритетности на красный, оранжевый и желтый блоки.
Уже проверено состояние примерно 1 тыс. домов. Чаще всего из нарушений встречались дефекты теплового контура и негерметичность труб. Завершить осмотры всех МКД планируется до 1 сентября.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации сферы ЖКХ в регионе.