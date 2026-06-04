Рука тянется к пирожному или конфете? Диетолог Пабло Охеда предлагает безотказный способ проверить себя: сначала съешьте фрукт. Если тяга пропала — значит, организм просто хотел есть. Если нет — это настоящая сахарная зависимость. Осознание механизма, по словам врача, помогает разорвать порочный круг. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач-диетолог Пабло Охеда объяснил, как отличить обычный голод от патологической тяги к сладкому. Когда возникает желание съесть что-то сладкое, не спешите открывать коробку конфет. Сначала съешьте любой фрукт — яблоко, грушу, апельсин. Если после этого желание сладкого исчезло, значит, организм испытывал истинный голод. Фрукт насытил его благодаря воде, клетчатке и витаминам. Если же желание осталось — это и есть настоящая сахарная зависимость.

Сам факт такого тестирования, по мнению Охеды, помогает контролировать себя и делать осознанный выбор. Человек начинает понимать, что им движет: реальная потребность в энергии или просто привычка к сладкому вкусу. А осознание проблемы — первый шаг к ее решению. Диетолог подчеркивает: чрезмерное потребление сахара ведет к ожирению, диабету и другим серьезным болезням. Разорвать цепь зависимости можно, но для этого нужно научиться слушать свой организм и обманывать его полезными фруктами.

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