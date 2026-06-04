Малина без ягод: агроном назвал 5 причин, почему ремонтантный куст не радует урожаем в Подмосковье

Ремонтантную малину сажают ради обильного урожая до самых заморозков. Но на практике ягод часто нет вовсе, или они вырастают мелкими и кислыми. Агроном из Подмосковья Леонид Суровцев в беседе с REGIONS объяснил, почему это происходит и как исправить ситуацию уже в этом сезоне.

Главная особенность ремонтантной малины

Ремонтантная малина отличается от обычной тем, что плодоносит на побегах текущего года. В южных регионах она успевает дать два урожая за сезон. В Подмосковье лето короче, поэтому здесь ее чаще выращивают на один осенний урожай — второй просто не успевает вызреть.

«Самая большая ошибка — ждать от ремонтантной малины в Подмосковье двух урожаев, как пишут на упаковках. В наших условиях она дает один полноценный урожай — осенью. И это нормально», — говорит Леонид Суровцев.

5 причин, почему нет урожая

Поздний сорт. Ранние сорта («Бриллиантовая», «Геракл») начинают плодоносить в конце июля — начале августа. Поздние — только в сентябре и попадают под заморозки. Решение: заменить сорт на ранний.

Неправильная обрезка. Для одного осеннего урожая побеги осенью срезают под корень. Если оставить — растение потратит силы на летнее плодоношение.

Нехватка питания и влаги. Ремонтантная малина очень прожорлива. Полив — 1-2 раза в неделю, земля не должна пересыхать.

Нехватка света. Малине нужно минимум 6-8 часов солнца в день. В тени она не плодоносит.

Вам продали не ремонтантную малину. Если после обрезки под корень куст не цветет — скорее всего, это обычная малина. Как советует агроном, покупать саженцы стоит только в проверенных питомниках.

По словам агронома, если малина дает мощные побеги, но не цветет — ей не хватает калия и фосфора. Азот отвечает за листья, а калий с фосфором — за цветы и ягоды. Перекармливать азотом не стоит.

Уход в конце мая — начале июня

Прореживание побегов. На 1 кв. м оставляют не более 4-5 мощных побегов, остальные вырезают у земли.

Подвязка к шпалере. Два ряда проволоки на высоте 70 см и 120 см. Побеги не ломаются от ветра, лучше освещаются и проветриваются.

Мульчирование. Перегной, компост или солома слоем 5-8 см сохраняют влагу и подавляют сорняки.

Полив. Раз в 5-7 дней по 10-15 л на 1 кв. м, под корень. Как предупреждает специалист, в сухую весну без полива малина может вообще не зацвести.

Подкормка. В конце мая — начале июня нужен азот для роста: мочевина (25-30 г на 10 л воды), настой коровяка или травяной настой.

Защита от вредителей. В конце мая активизируется малинная муха. Помогают биопрепараты («Фитоверм»).

Как утверждает агроном, ремонтантная малина — культура благодарная. Ошибки первого сезона можно исправить уже в следующем. Главное — понять причину, и урожай не заставит себя ждать.