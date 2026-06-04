Соленые грядки: раскрыты секреты гигантской и сахарной свеклы от эксперта

Крупная, сладкая, бордовая — такой хотят видеть свеклу все огородники. Но на практике корнеплоды часто вырастают мелкими, жесткими и безвкусными, а то и вовсе не завязываются. Агроном из Подмосковья Леонид Суровцев в беседе с REGIONS объяснил, какие ошибки губят урожай и как вырастить свеклу, которой можно гордиться.

Свекла не любит кислую почву

Самая частая причина плохого роста — слишком кислая почва. Свекла на ней просто отказывается расти.

Признаки кислой почвы: на участке растут хвощ, щавель, мох; свекла покрывается красными пятнами и жилками; на срезе корнеплодов видны белые кольца.

Что делать: за 2-3 недели до посадки внести доломитовую муку (300-400 г на 1 кв. м) или золу (1-2 стакана на 1 кв. м). Раскисление проводят раз в 3-4 года.

Свекла не выносит загущенных посадок

Многие огородники жалеют всходы и оставляют растения через 3-5 см. В результате корнеплоды не могут набрать массу, растут мелкими и кривыми.

Правильная схема:

• при посеве семенами — расстояние в ряду 8-10 см;

• между рядами — 25-30 см.

Прореживание проводят в два этапа: первый раз при появлении 2 настоящих листьев (оставляют через 3-4 см), второй раз через 2-3 недели (оставляют через 8-10 см).

«Многие жалеют всходы: „Как же я выдерну, он такой маленький“. А я говорю: не жалей, а то выдернешь в августе маленькую редиску вместо крупной свеклы. Чем гуще посажено, тем мельче корнеплоды. Это закон. Лучше оставить 10 растений на грядке, но каждое по 500 г, чем 20 по 50 г», — объясняет Леонид Суровцев.

Свекла требует правильных подкормок

Сигналы, которые подает растение:

• листья краснеют — дефицит натрия. Свеклу подкармливают солью (1 ст. ложка на 10 л воды раз в 2-3 недели с фазы 4-5 листьев);

• листья желтеют и сохнут — не хватает калия и фосфора. Помогает зола (стакан на 1 кв. м);

• листья бледные и мелкие — дефицит азота. Нужен настой коровяка;

• ботва жирная, а корнеплод мелкий — перекорм азотом. Азот сокращают, добавляют калий и фосфор.

По словам агронома, соль делает свеклу сладкой, но важно не переборщить и не солить до появления 4 листьев.

Свекле нужен правильный полив

• В начале роста — часто, но понемногу.

• В середине лета — обильно, но реже (15-20 л на 1 кв. м раз в 7-10 дней).

• За 2-3 недели до уборки полив прекращают, иначе свекла будет водянистой.

Ошибки: частый мелкий полив (корни растут вверх) и полив холодной водой (стресс). Как утверждает агроном, прекращение полива перед уборкой помогает свекле набрать сахар.

Что делать в жару

В сильную жару свекла становится грубой и горькой. Спасают мульча, полив рано утром или вечером и легкое притенение.

Болезни и вредители

• Черная ножка — от переувлажнения и загущения. Профилактика: прореживание, умеренный полив.

• Церкоспороз (пятна на листьях) — удаляют больные листья, обрабатывают фунгицидами.

• Корнеед (гниль) — от кислой почвы и свежего навоза. Спасает раскисление и севооборот.

• Свекловичная муха — обработка инсектицидами.

По словам агронома, лучшая защита — профилактика. Свекла болеет только когда ей некомфортно.

Севооборот

Свеклу нельзя сажать на одном месте два года подряд и после других корнеплодов. Лучшие предшественники: огурцы, картофель, лук, чеснок, бобовые. Возвращать на грядку можно через 3-4 года.

Когда убирать и как хранить

Убирают до заморозков, в конце сентября — начале октября, когда нижние листья пожелтеют. Подкапывают вилами, ботву срезают ножом, оставляя хвостики 1-2 см. Хранят при 0…+2 °C и влажности 90-95%. Как утверждает агроном, правильная уборка — половина успеха: поврежденный корнеплод сгниет.