Ротвейлер проехал на автобусе по Новосибирску и нашел хозяина

В Новосибирске произошла необычная история с собакой, которая самостоятельно совершила поездку на общественном транспорте. Через неделю после путешествия питомец благополучно вернулся к своему хозяину. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на телеграм-канал дома помощи животным HELPNI.

Ротвейлер по кличке Даша покинула дом и оказалась на автобусной остановке. Животное вошло в салон маршрута № 18 и проехало несколько остановок. Свой необычный маршрут пес завершил на улице Коммунистической, где его заметили прохожие. Добровольцы из организации помощи животным забрали собаку 24 сентября. Поскольку установить кличку не удалось, ей дали временное имя Марго. За время пребывания в приюте четвероногий путешественник прошел необходимый осмотр и получил все положенные прививки.

В среду, 1 октября, объявился законный владелец ротвейлера. Встреча питомца с хозяином прошла очень эмоционально. Сотрудники приюта наблюдали, как собака многократно запрыгивала в автомобиль, явно торопя своего спутника с отъездом домой. Волонтеры отметили прекрасные манеры и высокий интеллект животного. По их словам, пес демонстрировал образцовое поведение и беспрекословно выполнял команды.

