Артиллеристам 348-го полка Армии России вместе с «дроноводами» удалось выкурить украинских боевиков из блиндажа, который они упрямо соорудили второй раз, надеясь закрепиться на Кременном направлении в Донбассе.

Как сообщил военкор RT Игорь Жданов, уже по убегающему в панике врагу россиянами был нанесен удар из миномета.

«Выбитые с насиженных позиций вэсэушники соорудили новый блиндаж в Серебрянском лесничестве и надеялись там закрепиться. Этим планам помешали наши дроноводы и арта, которые сначала выкурили их из норки сбросом, а потом насыпали минометом в хвост», — рассказал военкор, опубликовав видео ударов.

Со слов Жданова, как минимум двое украинских военных были убиты и один получил ранения.

Ранее стало известно, что боевые расчеты российских самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Запад» в ходе нескольких успешных атак уничтожили укрепленные позиции украинских войск на Купянском направлении.