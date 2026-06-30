«Отражает уровень мелочности»: в Иране отреагировали на скандальное заявление американского министра

Федерация футбола Ирана прокомментировала высказывание министра внутренней безопасности США Марквейна Маллина. Американский чиновник заявил, что он рад вылету сборной Ирана с чемпионата мира и спел пару песен и станцевал от радости.

В федерации заявили, что не удивлены столь враждебными высказываниями, поскольку за время чемпионата привыкли ко лжи и плохому обращению со стороны американских чиновников.

«Эти заявления еще раз демонстрируют, что американские чиновники не привержены международному праву или принципам, ожидаемым от принимающей страны, способной организовать глобальное спортивное мероприятие. Тот факт, что он открыто празднует вылет Ирана, говорит гораздо больше о нем самом, чем о нашей команде. Это отражает уровень мелочности, который не позволяет даже терпеть присутствие футбольной команды, соревнующейся на самой большой мировой арене», — говорится в сообщении Федерации футбола Ирана.

Сборная Ирана выбыла из чемпионата мира после группового этапа. Команда заняла третье место в своей группе, не проиграв ни одного матча. По рейтингу третьих мест сборная Ирана заняла девятое место (из 12 третьих команд дальше проходили восемь). При том исход матча Алжир — Австрия (3:3) носил оттенок договорного: этот результат устраивал обоих соперников, но выбивал из турнира Иран.