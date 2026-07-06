Руфер рискнул жизнью ради видео и оказался на вершине сталинской высотки Москвы

В Москве полиция устанавливает личность руфера, который поднялся на звезду сталинской высотки на Котельнической набережной. Проверка проводится после появления видео экстремального подъема в соцсетях. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

В Москве сотрудники полиции проводят проверку после появления в интернете видеозаписи, на которой руфер поднялся на звезду сталинской высотки на Котельнической набережной. Правоохранители устанавливают личность молодого человека и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Видео экстремального подъема появилось в соцсетях

На опубликованных кадрах видно, что руфер использовал веревку, чтобы подняться на шпиль здания. После восхождения он расположился на одном из лучей звезды, установленной на вершине высотки на высоте около 180 метров.

Запись быстро распространилась в социальных сетях и привлекла внимание пользователей.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента

В столичном управлении МВД сообщили, что в настоящее время устанавливаются личность участника происшествия, время совершения подъема и другие обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет дана правовая оценка его действиям.