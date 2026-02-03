Руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Балашихе провел личный прием граждан

В ходе приема жители смогли получить разъяснения по вопросам социальной поддержки, выплат и льгот, предусмотренных действующим законодательством для участников СВО и членов их семей. Так, дочери погибшего военнослужащего Оксане М. были подробно разъяснены положенные ей меры социальной поддержки и порядок их получения.

Особое внимание в рамках приема уделили вопросам защиты прав семей военнослужащих. Участник СВО Андрей Т., ветеран боевых действий и член Ассоциации ветеранов СВО, узнал о доступных мерах государственной поддержки.

«Такие встречи играют ключевую роль в поддержании тесной связи с участниками СВО. Благодаря им мы выявляем реальные проблемы и быстро находим эффективные решения», – отметил Иван Клещерев.

Личные приемы граждан являются важным инструментом взаимодействия с участниками специальной военной операции и их близкими. В рамках таких встреч граждане получают квалифицированную юридическую помощь, консультации по вопросам социальных гарантий, медицинского и психологического сопровождения, а также содействие в трудоустройстве.