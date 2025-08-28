Российские вооруженные силы продвинулись в северную часть города Купянска, который часто называют «третьей столицей Украины». Телеграм-канал RusVesna сообщает о новом значительном достижении наших солдат.

Отмечается, что Купянск — важный стратегический пункт. Здесь находится крупный железнодорожный узел и мастерские, что делает город ключевым логистическим центром для обеспечения армии.

Установление контроля над Купянском укрепит позиции украинской армии в Харьковской области и создаст возможность для армии России выйти на оперативный простор для занятия соседних Чугуева, Изюма и Балаклеи. Потеря этого города станет серьезным ударом для киевской военщины.

Кроме того, Купянск имеет богатую историю. В годы Великой Отечественной войны сюда эвакуировали правительство УССР. До освобождения от немецких войск он временно стал административным центром Харьковской области.

Минобороны России пока занятие северной части Купянска российскими войсками не подтверждало.