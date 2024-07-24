Рыбоводное хозяйство восстановят в Шатуре

В Подмосковье проведут модернизации рыбоводного хозяйства «Шатурский», в рамках проекта после реконструкции введут в эксплуатацию около 200 гектаров прудов, восстановят гидромелиоративную систему и построят объекты рыбоводной инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В реализацию проекта вложат 60 миллионов рублей, это позволит создать в округе более 30 дополнительных рабочих мест. Для реализации проекта предприятию в аренду предоставят два земельных участка общей площадью более 568 гектаров. В планах у него провести реконструкция рыбоводного хозяйства, возвести инкубационный и производственный цеха, холодные склады, научно-просветительские центры «Аквакультура» и «Сельское хозяйство». Завершить первый этап реализации проекта планируют в четвертом квартале 2026 года, полностью восстановить рыбоводное хозяйство — до конца 2030 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.