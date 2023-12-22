РЖД собираются разрешить посадку в поезд по предъявлению QR-кода

В компании Российские железные дороги (РЖД) прорабатывают возможность уже в ближайшее время посадки в поезд, предъявляя проводнику вместо билетов и паспорта — QR-код из мобильного приложения «Госуслуги».

В регуляторе напомнили, что пассажирам в России уже давно и в подавляющем большинстве случаев не приходится предъявлять распечатанный проездной документ. Нововведение сделает посадку в вагон еще проще.

«При этом совместно с профильными ведомствами прорабатывается возможность посадки в поезд по предъявлению двухмерного штрих-кода (QR-кода) в мобильном приложении «Госуслуги», — приводит ТАСС заявление РЖД.

В РЖД пояснили, речи об обязательной посадке в вагон по биометрическим данным не идет. Услуга применения QR-кода из мобильного приложения «Госуслуги» станет добровольной.