С 2026 года льготы для пенсионеров старше 65 лет расширят в России

С 2026 года в России расширяется перечень мер поддержки для граждан старше 65 лет, пишет интернет-портал kumertime.info. Возраст 65 лет становится ключевым для участия в ряде программ, включающих дополнительные выплаты, помощь на дому и расширенное медицинское обслуживание. Эксперты советуют пенсионерам заранее уточнять доступные льготы, так как их набор зависит от региона проживания и статуса получателя.

В субъектах РФ назначаются доплаты ветеранам труда, труженикам тыла и другим льготным категориям. Размер зависит от региона и может включать скидки на коммунальные услуги и бесплатный проезд. Универсальной надбавки для всех пенсионеров старше 65 лет не предусмотрено, но возраст открывает доступ к региональным программам.

Пожилые люди могут рассчитывать на поддержку социальных работников: доставку продуктов и лекарств, помощь в быту, оплату счетов и сопровождение в медицинские учреждения. В 2026 году развиваются форматы надомного обслуживания, включая услуги сиделок и выездных медицинских бригад.

Для пенсионеров доступны регулярные обследования, диспансеризация, вакцинация и патронажные услуги. В некоторых случаях предусмотрена бесплатная доставка лекарств для маломобильных и одиноких пожилых людей.

Если доход пенсионера ниже прожиточного минимума, назначается социальная доплата. В 2026 году этот показатель проиндексирован, что увеличило размер выплат для нуждающихся.

Эксперты советуют заранее уточнить перечень льгот через портал «Госуслуги», в отделениях Социального фонда России или в многофункциональных центрах (МФЦ) по месту жительства. Это поможет пенсионерам своевременно оформить положенные выплаты и воспользоваться услугами, которые значительно облегчают повседневную жизнь.

Ранее сообщалось, что государство компенсирует авиакомпаниям часть билетов для пенсионеров.