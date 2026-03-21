Пенсионеры могут летать со скидкой: государство компенсирует авиакомпаниям часть стоимости билетов

Российские пенсионеры могут существенно экономить на путешествиях благодаря государственной поддержке и специальным предложениям перевозчиков и отельеров, пишет портал primamedia.ru.

Так, например, государство компенсирует авиакомпаниям часть стоимости билетов для граждан пенсионного возраста. Благодаря этому билеты для пенсионеров стоят в разы дешевле рыночных. При этом действуют ограничения: по субсидированным билетам разрешено не более четырех перелетов в год в одном направлении. Такие билеты часто являются невозвратными.

Кроме того, РЖД сохраняет 10-процентную скидку для пассажиров старше 60 лет на купейные вагоны при поездках по России. Льгота действует в низкий сезон: с 13 января по 23 апреля и с 16 сентября по 23 декабря.

Многие авиаперевозчики и гостиницы запускают собственные акции для пожилых людей. Санатории и курорты в России и сопредельных странах часто предоставляют скидки от 5 до 25%.

Для получения скидки при покупке билета или бронировании номера достаточно паспорта. При онлайн-оформлении данные вносятся на сайте, а при посадке на рейс или заселении предъявляется документ.

Пенсионерам рекомендуется заранее уточнять условия конкретных акций, так как скидки могут суммироваться или действовать только в определенные даты. Планируя путешествие, стоит учитывать сезонные периоды, когда льготы максимальны.

Ранее сообщалось, что россиянам предлагают прямые билеты в Марокко дешевле 30 тысяч рублей.