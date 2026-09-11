В Подмосковье число участников школьных лесничеств превысило 3 тыс. человек. Об этом сообщила представитель Министерства образования Московской области Ирина Индык в рамках круглого стола на тему развития экономики замкнутого цикла в регионе.

«У нас 178 школьных лесничеств, в которых состоят 3 тыс. детей. В настоящий момент мы это направление поддерживаем и считаем, оно очень значимое. Поэтому мы лидеры во многих направлениях», — подчеркнула она.

По словам Индык, в регионе экологическое образование реализуется в трех формах: изучение вопросов охраны окружающей среды в рамках базовых школьных предметов, внеурочная деятельность и дополнительное образование.

В сфере дополнительного образования работают около 30 тыс. педагогов. Реализуется порядка 39 тыс. в 87 учреждениях. Обучение охватывает 85% детей. Число участников экологических программ допобразования составляет более 23 тыс. детей.

Активно реализуются массовые экоакции. В этом году в акции «Сад памяти» приняли участие 26,5 тыс. школьников, в акции «V единстве Zа победу» весной участвовали 60 школ, к акции «Бумбатл» присоединились 20 тыс. ребят.

Особое внимание уделяется профориентации. С 2025 года проводится акция «За чистое Подмосковье». В ее рамках школьники посещают с экскурсиями предприятия коммунального хозяйства. В 2026 году провели 92 экскурсии, в которых приняли участие 2,8 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.