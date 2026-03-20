Самовольный забой и предупреждение: фермер из Тюменской области рискнул здоровьем соседей

Тюменский фермер сам забил больных лейкозом коров и получил предупреждение
В Тюменской области владелец личного подсобного хозяйства решил самостоятельно справиться с проблемой лейкоза крупного рогатого скота. Мужчина из села Чечкино (Ярковский район) произвел убой инфицированных животных, однако его действия нарушили установленные ветеринарные правила.
О случившемся стало известно специалистам местного управления Россельхознадзора. В надзорном ведомстве подчеркнули, что действия владельца животного являются нарушением требований ветеринарных правил.
Несмотря на серьезность ситуации, фермеру назначили наказание в виде предупреждения.
Справка: Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь, вызываемая вирусом. Забой больных животных должен проводиться под контролем ветеринарных служб, в специально отведенных местах и с соблюдением мер биобезопасности, чтобы исключить распространение инфекции.