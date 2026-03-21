Самозапрет на шопинг: Госдума защитит кошельки россиян от спонтанных трат

В Госдуме прорабатывается возможность внедрения механизма самозапрета для совершения покупок на цифровых торговых площадках. Об этом сообщил глава Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Новая мера ориентирована на жителей страны, испытывающих сложности с контролем импульсивных трат в процессе интернет-шопинга. Парламентарий отметил, что в его адрес регулярно поступают жалобы от людей, указывающих на «определенные недостатки, связанные с приобретением товаров через интернет». Анатолий Аксаков выразил полную поддержку данной инициативе.

Стоит напомнить, что с 1 марта 2025 года в России уже реализуется похожий инструмент — самозапрет на оформление кредитов. В 2025 году спикер Госдумы Вячеслав Володин информировал, что спустя несколько месяцев после запуска этой услуги ею воспользовались порядка 12 миллионов граждан. Как подчеркивает Аксаков, это свидетельствует о высокой эффективности подобных ограничительных механизмов.

