Самозванка без звания: общественник «уничтожил» певицу Славу за скандалы

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил с резкой критикой в адрес певицы Славы, известной под настоящим именем Анастасия Сланевская. Поводом стали регулярные скандальные выходки артистки, включая недавний конфликт со зрительницами в Пензе, а также откровенные интервью, в которых она рассказывала о покупке любви за деньги, пишет интернет-издание « Абзац ».

Общественник назвал исполнительницу самозванкой, подчеркнув, что подобные деятели не достойны звания артиста. По его убеждению, поведение Славы транслирует чуждые ценности и оказывает разлагающее влияние на отечественную культуру. Особое возмущение Бородина вызвали заявления певицы о встречах с мужчинами за вознаграждение, которые, как он отметил, слышат и видят несовершеннолетние.

Бородин призвал проработать вопрос о включении артистки в так называемый стоп-лист. Он считает необходимым создать единый регулятор, где граждане смогут давать публичную оценку подобным личностям.

Напомним, ранее выступление Славы в Пензе закончилось вызовом полиции: несколько женщин в зале потребовали вернуть деньги за билеты, обвинив певицу в нетрезвом состоянии. После инцидента артистка заявляла о желании взять длительный отпуск и даже упоминала о мыслях уйти из жизни. Продюсер Иосиф Пригожин тогда посоветовал коллеге сделать паузу.