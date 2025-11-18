«Унитаз стоимостью с особняк». Рабочий унитаз из чистого золота стал главным лотом на аукционе в Нью-Йорке
Аукционный дом Sotheby's готовится к необычным торгам. Во вторник с молотка уйдет арт-объект, сочетающий в себе провокацию и роскошь: унитаз из 18-каратного золота, созданный знаменитым итальянским концептуалистом Маурицио Каттеланом.
Вес изделия под названием «Америка» превышает 100 килограммов, и что важно — оно полностью функционально.
Стартовая цена лота будет привязана к биржевой стоимости золота и на текущий момент оценивается почти в 10 миллионов долларов. Как иронично отмечал сам художник, «что бы вы ни съели, обед за 200 долларов или хот-дог за 2 доллара, результат будет один и тот же».
У этого произведения есть и криминальная история: один из двух созданных Каттеланом унитазов был похищен в 2019 году из дворца Бленхейм — родового поместья Уинстона Черчилля, где он был частью инсталляции и которым мог воспользоваться любой посетитель. По данным New York Times, владельцем выставляемого на продаж раритета является американский миллиардер Стивен Коэн.
