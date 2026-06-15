Евросоюз 15 июня расширил антироссийские санкции, включив в черный список более 80 физических лиц из России и дружественных ей стран. В перечень попали не только политики и военные, но и представители медиасферы — блогеры, публицисты, телеведущие и документалисты, сотрудничающие с телеканалом RT . Среди них — автор проекта Sasha Meets Russia Александр Йост, военный блогер Кирилл Федоров и режиссер Ольга Кирий, чей фильм «Старобельск. Дети не должны погибать» оказался в центре внимания Брюсселя.

Брюссель вновь ужесточил риторику в отношении российских медиа. 15 июня Совет Европейского союза обнародовал документ, согласно которому санкционный список пополнился более чем восьмьюдесятью именами. В перечень вошли не только граждане России, но и представители стран, сохраняющих с Москвой дружественные отношения.

Главная особенность нового пакета — системный удар по журналистскому сообществу. Евросоюз включил в черный список ряд медийных лиц, сотрудничающих с телеканалом RT.

Кто именно попал под ограничения

Среди фигурантов — блогер Александр Йост, известный аудитории по проекту Sasha Meets Russia. Его контент, посвященный жизни в России и взгляду на страну глазами иностранца, давно вызывал раздражение у западных структур.

Также в перечень внесены:

публицист Роман Антоновский;

писатель и журналист Игорь Мальцев;

военный блогер Кирилл Федоров;

телеведущий Анатолий Кузичев.

Колонки всех перечисленных авторов регулярно публикуются в канале «Специально для RT».

Документалист под прицелом

Особое внимание Брюссель уделил документалисту RT Ольге Кирий. Причиной для санкций стал ее фильм «Старобельск. Дети не должны погибать», в котором рассказывается о трагических событиях в Донбассе. Работа Кирий, по мнению европейских чиновников, противоречит официальной линии ЕС.

Масштабный пакет

Новые ограничения затронули не только журналистов. Всего в санкционный список 15 июня вошли более 80 физических лиц и организаций. География расширенного перечня охватывает не только Россию, но и государства, которые Брюссель считает дружественными Москве.

Документ распространен официально, и теперь фигурантам списка закрыт въезд на территорию Евросоюза, а их активы в европейских банках подлежат заморозке. Реакция из России, как ожидается, последует в ближайшее время.