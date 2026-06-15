В Одинцове арестовали водителя самосвала, который подозревается в совершении смертельного ДТП

В Одинцове арестовали водителя грузовика, который подозревается в смертельном ДТП. В результате аварии погибли два человека. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

«С учетом позиции представителя Одинцовской городской прокуратуры суд заключил подозреваемого под стражу на 2 месяца», — говорится в сообщении ведомства.

Авария произошла днем 13 июня недалеко от Звенигорода. На 2-м километре Луцинского шоссе столкнулись грузовой самосвал «Шаман» и рейсовый микроавтобус.

В результате столкновения микроавтобус опрокинулся на бок. Погибли две женщины. Еще 21 пассажир получил травмы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе отремонтируют более 1,2 тыс. км дорог.