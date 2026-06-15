Овсяное, миндальное, кокосовое: нутрициологи раскрыли, какое альтернативное молоко полезнее на самом деле

В магазинах сегодня десятки видов молока: классическое коровье, безлактозное, овсяное, кокосовое, миндальное, соевое, банановое, рисовое и даже гречишное. Многие искренне верят, что растительные напитки — это легкая и полезная альтернатива привычному продукту. Но специалисты советуют включать голову, а не моду: выбирать стоит по составу и питательной ценности, а не по красивой этикетке. Коровье молоко жирностью 2,5–3,5% остается надежным источником белка, кальция и витаминов группы B. Оно сытное, понятное и подходит для ежедневного рациона. Если есть непереносимость лактозы, помогает безлактозный вариант: сохраняет те же свойства, но усваивается легче за счет расщепленного молочного сахара.

Среди растительных особенно популярно овсяное молоко. Нутрициолог Ольга Панова в беседе с «Вечерней Москвой» предупреждает: берите то, где нет добавленного сахара. Тогда это действительно удачный низкокалорийный вариант для каш и кофе. Соевое молоко ближе всех к коровьему по белку — его можно рассматривать как полноценную замену. А вот миндальное и рисовое бедны белком, так что полноценно заменить классику у них не выйдет.

Диетолог Александра Ноев добавляет, что в растительных напитках часто прячутся сахар, загустители и эмульгаторы. Чем их меньше, тем лучше. И отдельный удар по иллюзиям — кокосовое молоко. Оно модное, но очень калорийное из-за насыщенных жиров: может быть в два раза жирнее коровьего. Банановое и другие сладкие виды несут больше быстрых углеводов, чем кажется.

По словам экспертов, растительное молоко само по себе не вредно, но чаще это просто дополнение, а не замена. Резкий отказ от коровьего в пользу растительного может снизить поступление белка и кальция. Оптимальный выбор — разнообразное питание, где есть место и тому, и другому. Ну а если хочется чего-то совсем теплого и уютного — в конце материала спрятан рецепт жареного молока. Да, такое тоже бывает: с сахаром, крахмалом, яйцом и панировкой. Получается хрустящее снаружи и нежное внутри. И это, пожалуй, лучший аргумент в пользу того, что молоко — любое — может быть еще и десертом.

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