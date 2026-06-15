Две главные специи: нутрициолог рассказала, когда красный и черный перец — лекарство, а когда — яд

Черный и красный перец есть на кухне практически у каждого — мы привыкли сыпать их для вкуса, даже не задумываясь, что эти специи на самом деле мощные помощники здоровья. Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе с « Вечерней Москвой » объяснила, кому они друзья, а кому — враги.

По ее словам, черный перец – это не просто усилитель вкуса, а целый аптечный набор: он улучшает пищеварение, стимулирует выработку соляной кислоты в желудке, ускоряет метаболизм и помогает сжигать калории. Меньше вздутия и газов — тоже его заслуга. Кроме того, черный перец помогает усваиваться витаминам группы B и селену, сам содержит витамин K и железо, выводит токсины, борется с воспалениями и даже поднимает настроение за счет выработки гормона счастья. Звучит как суперфуд? Почти. Но есть нюанс. В период обострения хронических болезней ЖКТ — гастрита, язвы, повышенной кислотности, синдрома раздраженного кишечника — от черного перца лучше отказаться. Он сильно раздражает слизистую, стимулирует лишний желудочный сок и может спровоцировать изжогу или аллергию.

Медик добавила, что главное действующее лицо красного перца — капсаицин, который дает ту самую жгучую искру. Благодаря ему перец согревает, обезболивает и улучшает кровообращение. Не случайно его кладут в разогревающие мази от мышечных болей. Плюс в красном перце есть бета-каротин (друг сердца и сосудов, снижает плохой холестерин) и витамин C (укрепляет иммунитет). Но и здесь без ограничений не обойтись. Красный перец противопоказан при гастрите, язве, панкреатите, скачках давления, гипертонии и индивидуальной непереносимости. А беременным и кормящим женщинам его стоит минимизировать: в больших дозах он провоцирует раздражение слизистых, изжогу, тошноту и боли в желудке.

По ее мнению, черный перец можно есть ежедневно, но малыми дозами — щепотка или горошина в суп. И важный лайфхак: полезные свойства лучше сохраняются в горошке, так что купите мельницу и измельчайте прямо в готовое блюдо. А вот с красным перцем диетолог советует быть осторожнее: он ярче и жгучее, и, если у вас чувствительный желудок, не стоит есть его каждый день. Лучшее применение — маринады и острые соусы. Итог прост: перец может быть и лекарством, и провокатором обострений. Все решают доза, состояние вашего ЖКТ и умение вовремя остановиться.

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