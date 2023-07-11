Сбившего в Истре двух девочек водителя мусоровоза приговорили к году колонии

Водителя мусоровоза, который сбил двух девочек на улице Ленина в подмосковной Истре в 2022 году, признали виновным, сообщает «360tv Истра» в соцсетях.

По данным телеканала, суд приговорил мужчину к году колонии-поселения с отсутствием права заниматься профессиональной деятельностью на три года. Это означает, что он не сможет заниматься вождением всех транспортных средств в течение этого периода.

Напомним, что инцидент произошел прошлой осенью. Тогда две сестры без сопровождения родителей перебегали оживленную дорогу, в результате их переехал мусоровоз, выезжающий со двора. Одна из девочек погибла мгновенно, вторая получила тяжелые травмы.