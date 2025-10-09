Счастье в родных стенах: исследование раскрыло секрет удовлетворенности жизнью россиян

Согласно свежему исследованию, проведенному институтом «Яков и Партнеры» совместно с РОМИР, ключ к личному счастью для многих россиян лежит в любви к своему дому. Данные, полученные «Лентой.ру» , демонстрируют прямую связь между привязанностью к месту проживания и ощущением гармонии в жизни.

Подавляющее большинство граждан (64%) позитивно оценивают свои города, а 79% респондентов не планируют их покидать. Этот факт опровергает расхожее мнение о массовой миграции в мегаполисы.

Наиболее сильная эмоциональная связь с местом жительства формируется с возрастом: если среди молодежи 18-24 лет своей малой родиной довольны 59%, то после 34 лет этот показатель уверенно держится на отметке 67-70%. Явную неприязнь к своему населенному пункту испытывают лишь 6% опрошенных.

Цифры красноречиво свидетельствуют: среди тех, кто искренне привязан к своему городу, счастливыми считают себя 77%. Для сравнения, среди тех, кто не любит место своего проживания, уровень счастья падает более чем вдвое — до 36%.

При этом каждый пятый участник опроса все же не исключает переезда. Наиболее мобильна молодежь и жители небольших городов. Любопытно, что мужчины чаще мечтают о жизни на лоне природы, в то время как женщины в 1,7 раза чаще рассматривают столицы для переезда.

Как пояснила директор «Яков и Партнеры» Елена Кузнецова, фундаментом городского счастья служат экономические перспективы и комфортная повседневная среда. «Идеальный город для респондентов — это пространство, где созданы все условия для продуктивной работы и качественного отдыха, с развитой инфраструктурой и удобным транспортом», — отметила эксперт.

