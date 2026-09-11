Съедобный гриб с ядом: грибникам напомнили опасные места для сбора даров леса

В Тульской области снова актуальна тема «тихой охоты». Специалист Управления по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних напомнила детям и родителям о правилах безопасности при сборе грибов, передают «Тульские известия» .

С наступлением сезона многие семьи отправляются в лес. Главная задача — напомнить детям и родителям об элементарных правилах, которые помогут избежать беды.

Собирать стоит только знакомые грибы, в съедобности которых нет сомнений. Важен и выбор места: не стоит проводить «тихую охоту» у дорог, на городских территориях или рядом со свалками. Собранные дары леса желательно обработать сразу — перебрать, а затем сварить или зажарить. От старых и червивых экземпляров лучше отказаться еще на этапе сбора.

Специалист также советует воздержаться от покупки сушеных, консервированных грибов или готовых блюд на базарах и уличных развалах. Уверенности в их происхождении и качестве обработки нет.

Ранее сообщалось, что ученый Монахова сравнила сбор грибов с игроманией.