Дофаминовая ловушка или древний инстинкт: ученый сравнила сбор грибов с игроманией

Сбор грибов может затянуть сильнее казино — к такому выводу пришла когнитивный нейроученый Элиана Монахова, объяснив, что в основе тихой охоты и игромании лежит один и тот же дофаминовый механизм. Об этом сообщает KP.RU.

Монахова, научный сотрудник Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ пояснила: дофаминовые нейроны активируются не когда мы получаем ожидаемую награду, а когда результат оказывается лучше прогноза. Это называют ошибкой предсказания. Именно поэтому занятия с неизвестным исходом — попадется ли белый гриб под следующей елкой, клюнет ли рыба, выпадет ли выигрыш — держат нас крепче, чем предсказуемые дела. В психологии это схема с переменным подкреплением: награда приходит через случайные промежутки, и поведение становится максимально устойчивым.

Однако ученая подчеркнула: тихая охота — не патология, а древний адаптивный механизм, который миллионы лет заставлял человека искать пищу. Ловушкой он становится, когда среда специально спроектирована для его эксплуатации без пользы — как в казино или бесконечных лентах соцсетей. У сбора грибов и рыбалки есть встроенные стопы: усталость, наполненная корзина, окончание сезона. У азартных игр и лент таких ограничителей нет. Именно отсутствие точки насыщения, а не сам дофамин, превращает увлечение в проблему.

Склонность попадать в дофаминовые ловушки индивидуальна, зависит от чувствительности системы и генетики. Но искусственная среда не щадит никого. Монахова резюмировала: от страсти к грибному поиску лечиться не нужно, а вот от ловушек, расставленных человеком, избавиться сложнее. И один из способов — вернуться к собирательству или рыбалке.

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