Секатор вошел в щеку и замер в миллиметре от глаза: как башкирские врачи спасли зрение 14-летнему мальчику
Врачи Дюртюлинской больницы спасли зрение подростку с секатором в лице
В Башкирии ребенок во время игры воткнул секатор в лицо 14-летнему брату. Острое лезвие прошло через мягкие ткани и остановилось в миллиметре от глаза. Подростка экстренно прооперировали, его зрение удалось спасти. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По их данным, инструмент сорвался и вонзился юноше в щеку. Пострадавшего доставили в Дюртюлинскую больницу, где врачи констатировали, что одно неосторожное движение могло лишить подростка зрения. Хирурги провели экстренную операцию и восстановили поврежденные ткани. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное, его жизни и зрению ничто не угрожает.