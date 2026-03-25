Секрет французских долгожителей: диетолог назвал самый полезный вид сыра для тех, кому за 40

Диетолог Бруквелл Уайт объяснила, какие сорта сыра наиболее полезны для здоровья. Своими рекомендациями она поделилась с изданием HuffPost, передает Лента.ру.

По словам специалистки, сыр вполне может быть частью сбалансированного рациона, поскольку в нем содержатся белок, кальций и витамины, необходимые организму. Однако важно обращать внимание на жирность продукта и количество насыщенных жиров, которые при чрезмерном употреблении могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В зависимости от целей наиболее полезными будут разные сорта. Швейцарский сыр отличается пониженным содержанием соли. Продукты из овечьего и козьего молока богаче белком и легче усваиваются организмом. Твердые сорта могут подойти людям с непереносимостью лактозы.

Диетолог подчеркнула, что сыр приносит пользу только при умеренном употреблении с учетом его состава. Она рекомендует есть продукт небольшими порциями и сочетать его с овощами или другими полезными блюдами.