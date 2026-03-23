Секрет квитанции: эксперт рассказал, как вернуть тысячи рублей за коммуналку

Оплата жилищно-коммунальных услуг складывается не только из индивидуальных показаний счетчиков в квартире. В квитанции всегда присутствуют расходы на общедомовые нужды (ОДН) — сюда входит электричество на освещение подъездов, работа лифтов и уборка мест общего пользования. Как сократить эту статью расходов, aif.ru рассказала юрист Маргарита Распопина.

По словам эксперта, ключевым инструментом экономии является коллективный прибор учета.

«Необходима установка общедомового счетчика. Если его нет, вы платите по нормативу. Расходы на установку несут жильцы, но они быстро окупаются», — пояснила специалист.

Кроме того, юрист советует обратить внимание на модернизацию освещения. Замена обычных ламп в подъездах на энергосберегающие варианты, оснащенные датчиками движения, существенно снижает потребление ресурсов. Даже такое, на первый взгляд, простое решение позволяет жильцам экономить ежегодно тысячи рублей.

Ранее сообщалось о том, отопление отключат только после пяти дней с температурой выше 8.