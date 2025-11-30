«Семейный перевод без пошлины». Вице-спикер Госдумы предложил отменить комиссии за переводы между родственниками

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной инициативу об отмене комиссий за банковские операции между близкими родственниками. Соответствующее обращение имеется в распоряжении РИА Новости .

В документе парламентарий подчеркивает, что данная мера призвана снизить финансовое давление на граждан и укрепить институт семьи.

«Кредитные организации обязаны предоставлять право на бесплатные переводы между счетами лиц, состоящих в близком родстве», — указано в тексте инициативы.

Для подтверждения родственных связей предлагается предоставлять в банк единоразовое заявление с приложением подтверждающих документов, таких как свидетельства о рождении или браке, с гарантией соблюдения законодательства о защите персональных данных.

По мнению Чернышова, эта инициатива не только сэкономит средства российских семей, но и внесет вклад в повышение финансовой грамотности и развитие безналичной инфраструктуры. Вице-спикер отметил, что даже небольшие комиссии создают дополнительную нагрузку на бюджет, становясь «скрытым налогом» на взаимопомощь внутри семьи, которая является основой социальной стабильности.

