Семьи окажутся под прицелом Минтруда: что учтут при выплатах

Минтруд России планирует изменить систему оценки нуждаемости семей для получения единого пособия на детей. Об этом пишет интернет-издание « Абзац ».

Новый механизм предусматривает проверку всех поступлений на банковские счета семьи за год до обращения за пособием. Если сумма значительно превышает официальные доходы, в выплате могут отказать.

Адвокат Алишер Захидов пояснил, что цель инициативы — оптимизация расходов бюджета и учет реальных доходов граждан. Иногда люди оформляют фиктивные документы, чтобы получить выплаты незаконно, отметил он.

Захидов добавил, что лица, которым будет отказано в выплате, смогут обжаловать решение в судебном порядке через административные иски. В случае необоснованного отказа семьи могут обратиться в прокуратуру или суд, чтобы защитить свои права.

Ранее Сергей Рыбальченко призвал увеличить маткапитал на третьего ребенка до 1 млн руб.