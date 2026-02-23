«Семья и детский сад — партнеры». Минпросвещения готовит рекомендации для родителей дошкольников

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости раскрыл планы ведомства по усилению взаимодействия образовательных учреждений с семьями. Для родителей, чьи дети посещают детские сады, будут разработаны специальные методические рекомендации.

«Семья и детский сад — партнеры. Для развития взаимодействия мы готовим просветительские материалы, которые помогут родителям лучше понимать возрастные особенности детей и то, как их учитывать в семейном воспитании», — заявил министр.

Кроме того, Кравцов анонсировал создание единого федерального цифрового ресурса. На этой платформе будут собраны полезные материалы как для педагогов, так и для мам и пап. Получить доступ к информации можно будет в том числе через мессенджер MAX, что сделает навигацию по ресурсу максимально удобной для пользователей.

Ранее сообщалось о том, что Минпросвещения продлило особый порядок сдачи ОГЭ и ЕГЭ в трех регионах России.