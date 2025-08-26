Семья из Рошаля получила новое жилье по программе переселения

Семья из города Рошаль, муниципального округ Шатура, получила новые квартиры в рамках государственной программы, предусматривающей переселение из непригодного для проживания жилья.

В Московской области успешно реализуется масштабная инициатива по реновации аварийного жилищного фонда. Первые новоселы получили ключи от квартир в новостройке, расположенной в Рошале. На улице Химиков завершился возводящийся пятиэтажный дом, в который перебрались 135 семей, ранее проживавших в аварийных домах Рошаля, поселка Бакшеево и поселка Пустоши. В результате переселения будет расселено более 5,5 тысяч квадратных метров ветхого жилья.

Галина Михайловна Лосева и ее супруг Владимир Петрович совсем недавно отпраздновали новоселье в рошальской новостройке, получив новое жилье по программе расселения аварийных зданий. Они покинули старый дом, находящийся по адресу Свердлова, 41. Галина Михайловна не только обустроила новый дом, но и вместе с новыми жительницами дома высадила цветы на придомовой территории.

С новоселами пообщался глава муниципального округа Шатура, Николай Прилуцкий:

«Очень рад был поздравить семью с переездом и убедиться, что новое жилье им понравилось».

Следует подчеркнуть, что работа по переселению жителей из аварийного жилья продолжается в соответствии с планом реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», который нацелен на комплексное развитие инфраструктуры и повышение уровня комфорта и качества жизни населения.