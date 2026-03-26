Семья Усольцевых пропала в лесу: спасатели назвали условие для продолжения поисков
Спасатели «ЛизаАлерт» назвали условие для продолжения поисков семьи Усольцевых
У поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» есть предположительные координаты возможного происшествия с семьей Усольцевых, но верифицировать их получится не раньше, чем сойдет снег, сообщает ТАСС.
Как сообщил глава отряда Григорий Сергеев, у потерявшихся было множество металлических вещей: брелоки, ключи от автомобиля и иные предметы. В теории их сигнал можно зафиксировать беспилотником. Однако на деле за 11 суток применить этот метод результативно не вышло.
Внесла коррективы и погода: в некоторых местах спасатели передвигались по снегу глубиной по колено.
«Даже по рельефу этого снега мы не скажем, если там кто-то лежит. Но есть несколько основных мест наших предположений, в которых можно работать только с исчезнувшим снежным покровом», — отметил Сергеев.
Ранее друг пропавшей семьи назвал причиной их исчезновения нападение медведицы с детенышами.