Семья в Москве два года платила ипотеку за квартиру, которую застройщик изменил без их ведома

Москвичи, ставшие владельцами элитной квартиры в новом доме с впечатляющим видом на Москву-реку, столкнулись с неприятным сюрпризом. Вместо обещанных панорамных окон до пола проектировщики втайне разделили их на несколько небольших. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

В 2022 году семейная пара приобрела апартаменты в строящемся ЖК «Rotterdam», расположенном на Нагатинской набережной. Согласно первоначальному плану, жилье должно было иметь четыре панорамных окна с прекрасным видом на реку. Супруги ежегодно инспектировали ход строительства, и до определенного момента все соответствовало проекту.

Однако в сентябре 2024 года выяснилось, что вместо ожидаемых четырех больших окон в квартире появились восемь маленьких. Об этом изменении проекта владельцы узнали случайно, во время личного визита, поскольку застройщик не потрудился их уведомить.

В отделе продаж на вопрос о расхождении между фактическим видом окон и тем, что было указано в договоре долевого строительства, последовал ответ, что менеджеры, стремясь представить проект в лучшем свете, могли предоставить информацию, не соответствующую действительности.

«Я не знаю, знала ли менеджер на момент продажи этой квартиры, что планируется изменение конструкции всего дома и вообще планировки. Нам продали одно, а по факту мы получили совсем другое. Без каких-либо уведомлений», — возмущается пострадавшая владелица. При этом стоимость квартиры осталась прежней.

Пара решила не отказываться от недвижимости, поскольку уже два года выплачивала ипотечный кредит. Кроме того, на данный момент сложно найти аналогичные предложения по привлекательной цене.

Заменить окна самостоятельно не представляется возможным, так как, согласно договору, они являются частью фасада здания и не входят в состав квартиры. Сейчас обманутые покупатели ищут юридической поддержки и надеются привлечь застройщика к ответственности.

