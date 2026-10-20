Семью россиян поселили в номер с незнакомцами в Турции

Россияне неделю жили в одном номере с незнакомцами в отеле Кемера

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Семье российских туристов пришлось неделю жить в одном номере с незнакомцами в четырехзвездочном отеле в Кемере. Об этом сообщает Lenta.ru.

Семья купила путевку за ₽263 тыс. на троих. Но в Ambassador Hotel Plaza их ждал овербукинг. Вместо отдельной комнаты — номер с отдыхающими из Подмосковья. Всего шесть человек. Россияне спали в одежде и не выпускали чемоданы из рук, боясь кражи.

Администрация кормила обещаниями, перенося даты переселения. В итоге предложила другой отель — дальше и с меньшим количеством звезд. После возвращения семья подала в суд. Сначала туроператор вернул только ₽74,5 тыс. Позже суд добавил неустойку, компенсацию морального вреда и штраф — теперь сумма выросла до ₽234 тыс.

Ранее стало известно, что незнакомка поселилась в чужой квартире на время отпуска жильцов.

Актуально

Читайте также

Суперфинал шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» пройдет в Мастерской «Сенеж»

Суперфинал шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» пройдет в Мастерской «Сенеж»

Циклон против антициклона: кто победит в погоде над Россией

Циклон против антициклона: кто победит в погоде над Россией

Туристы еще одного региона РФ смогут собрать сувенирные штампы в паспорт

Туристы еще одного региона РФ смогут собрать сувенирные штампы в паспорт

В Коломне работает выставка к 100-летию Народного театра: редкие фото, афиши и история труппы от 1926 года

В Коломне работает выставка к 100-летию Народного театра: редкие фото, афиши и история труппы от 1926 года

Молния убила парня, но девушка вернула его с того света дважды

Молния убила парня, но девушка вернула его с того света дважды

В Долгопрудном пройдет субботник в парке Победы: где получить инвентарь и как принять участие

В Долгопрудном пройдет субботник в парке Победы: где получить инвентарь и как принять участие

В Волоколамске запускают обновленный сквер у ДК «Текстильщик»: какие удобства появятся и для кого

В Волоколамске запускают обновленный сквер у ДК «Текстильщик»: какие удобства появятся и для кого

Врачи Балашихи отвоевали зрение новорожденной «дюймовочки» у болезни

Врачи Балашихи отвоевали зрение новорожденной «дюймовочки» у болезни

Семейное чаепитие под рев моторов: в Долгопрудном пройдет закрытие мотосезона

Семейное чаепитие под рев моторов: в Долгопрудном пройдет закрытие мотосезона

Хруст вместо каши: когда убирать капусту в Подмосковье для самых хрустящих заготовок

Хруст вместо каши: когда убирать капусту в Подмосковье для самых хрустящих заготовок

35 лет чужой жизни: в России расплата настигла беглеца из «лихих 90-х»

35 лет чужой жизни: в России расплата настигла беглеца из «лихих 90-х»

Заместитель главы Красногорска провел обход в ЖК «Ильинские Луга»

Заместитель главы Красногорска провел обход в ЖК «Ильинские Луга»

Добавьте mosregtoday.ru в избранное