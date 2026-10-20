Семью россиян поселили в номер с незнакомцами в Турции

Семье российских туристов пришлось неделю жить в одном номере с незнакомцами в четырехзвездочном отеле в Кемере. Об этом сообщает Lenta.ru.

Семья купила путевку за ₽263 тыс. на троих. Но в Ambassador Hotel Plaza их ждал овербукинг. Вместо отдельной комнаты — номер с отдыхающими из Подмосковья. Всего шесть человек. Россияне спали в одежде и не выпускали чемоданы из рук, боясь кражи.

Администрация кормила обещаниями, перенося даты переселения. В итоге предложила другой отель — дальше и с меньшим количеством звезд. После возвращения семья подала в суд. Сначала туроператор вернул только ₽74,5 тыс. Позже суд добавил неустойку, компенсацию морального вреда и штраф — теперь сумма выросла до ₽234 тыс.

Ранее стало известно, что незнакомка поселилась в чужой квартире на время отпуска жильцов.