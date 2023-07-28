Съемки сериала «Тень Чикатило» прошли в подмосковном Красноармейске

Железнодорожная станция в Красноармейске на время съемок сериала «Тень Чикатило» стала станцией Иркутск. Информация об этом появилась в местных соцсетях, сообщает интернет-издание «Пушкинское время».

«Наша железнодорожная станция на время съемок перебралась в Иркутск», — говорилось в сообщении.

Один из пользователей сети отметил, что рад таким съемкам и посмотрит сериал «с нашей станцией».

«Спасибо что предупредили, а то проснется кто-нибудь, после горячительных, Ирония судьбы отдыхает», — прокомментировал другой.

Отметим, что съемки сериала «Тень Чикатило» режиссеров Сарика Андреасяна и Давида Дадунашвили начались в июне текущего года. Картина представляет собой спин-офф шоу «Чикатило», который рассказывает об «ангарском маньяке».