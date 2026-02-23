Сергей Миронов предложил ввести ежегодную выплату военным ко Дню защитника Отечества

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил с инициативой учредить для военнослужащих ежегодную выплату ко Дню защитника Отечества в размере месячного оклада по званию. Соответствующее предложение партия готовится оформить официально, сообщает РИА Новости .

«День 23 февраля всегда был в нашей стране общенациональным праздником не по форме, а по духу. Однако в условиях СВО он приобрел особую значимость. Думаю, было бы правильно к этому дню выразить благодарность защитникам Отечества с помощью дополнительных выплат от государства и ввести федеральную доплату для наших военнослужащих к 23 февраля в размере одного оклада по званию», — заявил политик.

По словам Миронова, понятие «защитник» сегодня гораздо шире, чем только участники боевых действий. Он подчеркнул, что глубокое уважение к ним — залог суверенитета страны.

«Наш долг — хранить память о героях прошлого и чтить героев настоящего — тех, кто сегодня сражается за будущее России на полях специальной военной операции», — отметил парламентарий.

В эту категорию, по мнению главы фракции, входят военнослужащие на всех направлениях, работники оборонных заводов, ученые, ветераны, а также волонтеры, помогающие фронту.

«Защитник Отечества — этот тот, кто не на словах, а на деле любит свою страну и готов ей помогать. Его главное качество — патриотизм. Так было и будет в России всегда», — резюмировал Миронов, поздравив россиян с праздником и пожелав сил и Победы.

