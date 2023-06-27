Сервис по предоставлению информации об особо ценных сельхозугодьях появился в Подмосковье
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На геопортале Подмосковья появилась возможность проверить, относится ли земельный участок к особо ценным сельхозугодьям, есть ли на нем мелиорация и превышение кадастровой стоимости, сообщили в областном Минсельхозпроде. Сделать это можно по кадастровому номеру участка.
«Перед выбором участка или будучи уже его владельцем — важно понимать статус земель, иными словами, понимать как именно можно использовать ее по закону. С помощью сервиса на геопортале Подмосковья теперь можно проверить за пару минут», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов, который курирует ведомство.
Отметим, что в усовершенствовании сервиса принимали участие специалисты областного ГБУ «Мособлгеотрест». Воспользоваться услугой можно здесь.