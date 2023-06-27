Сервис по предоставлению информации об особо ценных сельхозугодьях появился в Подмосковье

«Перед выбором участка или будучи уже его владельцем — важно понимать статус земель, иными словами, понимать как именно можно использовать ее по закону. С помощью сервиса на геопортале Подмосковья теперь можно проверить за пару минут», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов, который курирует ведомство.