Северяне и сельские жители в плюсе: кому повысят пенсию по новым правилам

Юрист ЕЮС Екатерина Ноженко рассказала, какие категории граждан вправе рассчитывать на существенное повышение пенсионных выплат — в частности, за счет повышенного коэффициента или надбавок к фиксированной части пенсии, пишет РИА Новости .

Так, для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, проживавших там по состоянию на 1 января 2002 года, при расчете пенсии применяется повышенный коэффициент средней зарплаты. В отличие от общеустановленного максимума в 1,2, для северян он составляет от 1,4 до 1,9 — в зависимости от конкретного региона.

Кроме того, фиксированная часть пенсии (в 2024 году — ₽8 907,70) может быть увеличена на 30–50% при наличии северного стажа: размер надбавки зависит от того, работал ли человек непосредственно на Крайнем Севере или в приравненных к нему местностях. Если у пенсионера есть право на повышение по двум основаниям, выбирается наиболее выгодный вариант.

Отдельная льгота предусмотрена для тех, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет: им фиксированная часть пенсии повышается на 25%. При этом право на надбавку сохраняется даже при переезде из сельской местности.

