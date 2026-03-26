Шахматист и тихоня: кем оказался 15-летний подросток из Челябинска, устроивший арбалетную бойню с газом

Появились новые подробности о девятикласснике, устроившем стрельбу в челябинской школе № 32. Известно, что юноша увлекался шахматами и даже принимал участие в Первенстве Челябинской области. По данным открытых рейтингов, он занимал 83 694-е место в классической дисциплине.

Сверстники описывают его как замкнутого и неконфликтного парня. В учебе он показывал средние результаты. Помимо шахмат, подросток, по некоторым сведениям, также занимался борьбой.

После инцидента всех учеников школы отпустили по домам. Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.